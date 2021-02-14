Сьогодні відзначаються 7 чоловічих іменин.

Іменини - це другий день народження для християнина, день пам'яті свого однойменного святого і духовної єдності з небесами. Вважається, що якщо назвати дитину ім'ям одного зі святих, яких шанує церква в день народження малюка, то святий стане Ангелом-хранителем для дитини. Він буде оберігати хлопчика чи дівчинку з небес і захищати від бід.

Чоловічі іменини 14 лютого

Василь: від давньогрецького імені Басілейос - "царський", "царствений".

Гавриїл: форма давньоєврейського імені Габріель - "сильна людина Бога", "Божий воїн".

Давид: походить від давньоєврейського імені Давид - "улюблений".

Микола: варіант давньогрецького імені Ніколаос - "переможець народів".

Петро: утворено від давньогрецького імені Петрос - "камінь", "твердий", "надійний".

Семен: від давньоєврейського імені Шимон - "Бог почув".

Тимофій: походить від грецького імені Тімотеос - "шануючий Бога".

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Автор: Катерина Пулатова