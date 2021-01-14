У церковній традиції кожен день у році присвячений іменинам. Іменини - це день вшанування святих і мучеників з певними іменами. Люди, які відзначають іменини, звертаються з молитвою до свого однойменного святого. Батьки дають новонародженим церковні імена, щоб у дитини з'явився Ангел-хранитель. Для цього дитину називають одним з імен святих, яких шанує церква в день його народження. Тоді у дитини з'явиться небесний захист і заступництво від бід.
Чоловічі іменини 14 січня
Олександр: форма давньогрецького імені Александрос, що складається зі слів алекс - "захищати" і андрос - "чоловік", "людина", тобто "людський захисник".
Богдан: від давньоруського "даний Богом", "Божий дар".
Василь: походить від давньогрецького імені Басілейос - "царський", "царствений".
В'ячеслав: утворено від давньоруських слів вяче - "більше" і "світ", тобто "найславетніший".
Григорій: від давньогрецького грігорео - "не спати", "бути пильним".
Єремій: російська форма імені Ієремія, від давньоєврейського імені Їрміяху- "Яхве підніс".
Іван, Ян: походить від давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий", від давньоіудейського імені Іоанн - "помилуваний Богом".
Михайло: від давньоєврейського імені Міхаель - "подібний Богу", "випрошений у Бога".
Микола: походить від давньогрецького імені Ніколаос - "переможець народів".
Петро: форма давньогрецького імені Петрос - "камінь", "надійний", "твердий".
Платон: від давньогрецького імені Платон, від слова платюс - "широкий", "широкоплечий".
Трохим: від давньогрецького імені Трофімос - "годувальник", "вихованець", "вихованець".
Яків: утворено від давньоєврейського імені Яакоб - "тримається за п'яту".
Жіночі іменини 14 Січня
Емілія: жіноча форма імені Емілій, від римського родового імені Aemilius - "суперниця", в перекладі з латинської мови - "старанна", "сильна", "міцна".
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