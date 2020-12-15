15 грудня святкуються іменини 20 чоловічих і 8 жіночих імен.

У православ'ї іменини шануються як особливий день, коли людина встановлює зв'язок зі своїм святим тезкою і вшановує його пам'ять. Кожен день року присвячений певним святим, а їх іменам заносяться в церковний календар. Серед віруючих батьків існує традиція називати дитину одним з імен святих, яких шанує церква в день народження малюка. Так у новонародженого з'явиться захист і підтримка свого однойменного покровителя.

Чоловічі іменини 15 грудня

Олексій: від давньогрецького імені Алексіос - "захисник".

Андрій: походить від давньогрецького імені Андреас, від андрос - "чоловік", "людина", "сміливий", "відважний".

Афанасій: від давньогрецького імені Атанасіос, що походить від слова атанатос - "безсмертний".

Борис: від старослов'янського імені Борислав - "борець", "славний у боротьбі".

Володимир: від давньоруського імені Володимиръръ - "володѣти" (володіти) + "мир" - "великий правитель".

Вольдемар: від німецьких слів: waltan - "панувати" і maren - "відомий, великий", тобто "знаменитий володар" - німецький аналог імені Володимир.

Дмитро: від давньогрецького імені Деметріос - "присвячений Деметрі", "землероб".

Іван, Ян: походять від давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий", від давньоіудейського Іоанн - "помилуваний Богом".

Кирило: форма давньогрецького імені Кюриллос, від слова кюриос - "владика, повелитель, Господь", в перекладі з перської - "сонце".

Костянтин: від латинського слова constans - "постійний", "стійкий".

Читайте такожРелігійні свята у грудні: православний календар на цей місяцьКузьма: варіант грецького імені Космас - "коваль".

Матвій: утворено від давньоєврейського імені Матвій - "дарований Богом", "Божа людина".

Микола: від давньогрецького імені Ніколаос - "переможець народів".

Павла: форма римського родового імені Paulus - "скромний", "малий", "молодший".

Сергій: від римського родового імені Sergius - "знатний", "високий".

Соломон: від давньоєврейського шалом - "мир".

Степан: від давньогрецького імені Стефанос - "вінок, вінець","корона".

Федір, Теодор: сучасні варіанти грецького імені Теодорос (Феодорос) - "дарований Богом", "Божий дар".

Жіночі іменини 15 грудня

Антоніна: від грецького слова антао - "вступає в бій", "змагається в силі", "противниця", "протистоїть", або від антос - "квітка".

Віра: переклад давньогрецького імені Пістіс.

Маргарита: від давньогрецького маргаритес- "перлина".

Марія: походить від давньоєврейського імені Мірьям - "бажана", "гірка", "безтурботна".

Мотрона: від латинського matrona- "матрона, поважна заміжня жінка".

Мірра: від давньогрецького імені Мюрра, що походить від мюрон - "Мірра", "Міро", "запашна смола", в перекладі з давньоєврейського - "миртове дерево".

Тамара: утворено від давньоєврейського імені Тамар - "смоковниця", "фінікова пальма".

Февронія: походить від грецького імені Февронія, від давньогрецького слова "фойбос" - "ясна", "світла", "промениста".

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Автор: Катерина Пулатова