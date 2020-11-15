Цього листопадового дня, згідно із церковним календарем, відзначаються лише чоловічі іменини.

Здавна у православних християн було прийнято давати дітям імена відповідно до церковного календаря, в якому вказані дати вшанування всіх святих.

Читайте такожМихайлів день 2020: коли відзначаємо, традиції та заборони святаДитину називали ім’ям того святого, чий день був найближче до дати народження малюка. Вважається, що так хлопчик або дівчинка отримує свого ангела-хранителя, який усе життя їх оберігатиме й наставлятиме на шлях істинний.

УНІАН розповість, хто є іменинником сьогоднішнього дня, 15 листопада. Так, за церковним православним календарем цього дня святкуються лише чоловічі іменини.

Іменини 15 листопада: чоловічі імена

Згідно із православним календарем, цього осіннього дня відзначають іменини чоловіки, які під час хрещення отримали одне із таких імен:

Костянтин – походить від латинського слова constans, що перекладається як "постійний", "стійкий".

Маркіян – ім'я утворене від римського родового імені Marcius. У перекладі означає "син Марка", "той, що належить Марку".

Іменини 15 листопада: жіночі імена

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Жіночих імен на сьогодні у православному церковному календарі не зафіксовано. Тому, аби назвати народжену цього осіннього дня дівчинку з дотриманням православних традицій, слід насамперед звернути увагу на найближчі до дня народження дитини дні.

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Автор: Аліна Вишневська