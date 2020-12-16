У церковному календарі 16 грудня відзначаються 10 чоловічих і 1 жіночі іменини.

Іменини - це день вшанування канонізованих святих православною церквою. Кожен день віруючі згадують певні імена у святцях. Зі списку іменин за день народження дитини заведено вибирати ім'я для малюка. Тоді у новонародженого з'явиться Ангел-хранитель. Тезки святих в день іменин свого однойменного покровителя відзначають День ангела.

Чоловічі іменини 16 грудня

Андрій: форма давньогрецького імені Андреас, від андрос - "чоловік", "людина", "мужній", "сміливий", "відважний".

Гавриїл: від давньоєврейського імені Габріель - "Божий воїн".

Георгій, Єгор: походять від давньогрецького імені Георгіос, від слова георгос - "землероб", "обробляє землю".

Іван, Ян: варіанти давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий", і від давньоіудейського Іоанн - "помилуваний Богом".

Микола: форма давньогрецького імені Ніколаос - "переможець народів".

Сава: утворено від давньогрецького імені Саббас, від арамейського саба - "старий, старець, мудрець"; а також коротка форма давньогрецького імені Саббатіос - "субота".

Федір, Теодор: від грецького імені Теодорос (Феодорос) - "дарований Богом", "Божий дар".

Жіночі іменини 16 грудня

Гликерія: жіноча форма імені Глікерій, від давньогрецького імені Глюкеріос - "солодкий".

Читайте також інші новини:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Пулатова