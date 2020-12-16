Іменини - це день вшанування канонізованих святих православною церквою. Кожен день віруючі згадують певні імена у святцях. Зі списку іменин за день народження дитини заведено вибирати ім'я для малюка. Тоді у новонародженого з'явиться Ангел-хранитель. Тезки святих в день іменин свого однойменного покровителя відзначають День ангела.
Чоловічі іменини 16 грудня
Андрій: форма давньогрецького імені Андреас, від андрос - "чоловік", "людина", "мужній", "сміливий", "відважний".
Гавриїл: від давньоєврейського імені Габріель - "Божий воїн".
Георгій, Єгор: походять від давньогрецького імені Георгіос, від слова георгос - "землероб", "обробляє землю".
Іван, Ян: варіанти давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий", і від давньоіудейського Іоанн - "помилуваний Богом".
Микола: форма давньогрецького імені Ніколаос - "переможець народів".
Сава: утворено від давньогрецького імені Саббас, від арамейського саба - "старий, старець, мудрець"; а також коротка форма давньогрецького імені Саббатіос - "субота".
Федір, Теодор: від грецького імені Теодорос (Феодорос) - "дарований Богом", "Божий дар".
Жіночі іменини 16 грудня
Гликерія: жіноча форма імені Глікерій, від давньогрецького імені Глюкеріос - "солодкий".
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