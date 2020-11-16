Цього понеділка, згідно з православним календарем, святкуються Дні ангела для 20 чоловіків та 4 жінок.

Іменини – це духовний день народження, день пам'яті святого покровителя, ім'я котрого було дано людині під час хрещення.

Читайте такожРіздвяний піст 2020: коли починається, що не можна їсти та робитиУ день іменин потрібно шанувати того святого, чиїм іменем названа людина. Святий, як і ангел, оберігає свого "тезку". Якщо у церковному календарі декілька таких пам’ятних дат, потрібно вибрати одну – ту, котра найближча до дня народження.

УНІАН розповість, хто є іменинником сьогоднішнього дня, 16 листопада. Так, за церковним православним календарем, цього дня відзначаються 24 іменини: 20 чоловічих і 4 жіночих.

Іменини 16 листопада: чоловічі імена

Аіфал - від давньогрецького eytales, тобто "безсмертний";

Богдан - від давньоруського "Бог" + "даний", що означає "даний Богом", "Божий дар", "дарований Богом";

Василь - від давньогрецького імені Басілейос, яке має значення "царський, царствений";

Володимир - від давньоруського імені Володимѣръ - "володѣти" (володіти) + "світ"; від древньоскандинавського імені Valdimárr: valdr - "володар, правитель" + mærr - "знаменитий, славний";

Вольдемар - від німецьких слів: waltan - "управляти, панувати" і maren - "відомий, великий", тобто "знаменитий володар". Німецький аналог імені Володимир - "той, що володіє світом";

Георгій - від давньогрецького імені Георгіос, що походить від георгос - "землероб", "той, що обробляє землю";

Єгор - від давньогрецького імені Георгій – тобто "землероб", "той, що обробляє землю";

Іван - від давньоєврейського імені Йоханан - "Ягве (Бог) милостивий"; від древньоіудейського Іоанн - "помилуваний Богом";

Ілля - від давньоєврейського імені Еліяху - "мій Бог - Ягве";

Йосип - від давньоєврейського імені Йосеф, що означає "Ягве віддасть";

Кузьма - від грецького імені Космас, яка має значення "коваль";

Микола - від давньогрецького імені Ніколаос, у перекладі означає "переможець народів";

Олександр - від давньогрецького імені Александрос: алекс - "захищати" і андрос - "чоловік", "людина";

Павло - від римського родового імені Paulus, яке має значення "скромний", "малий", "незначний", "молодший";

Петро - від давньогрецького імені Петрос - "камінь", "твердий", "надійний";

Семен - від давньоєврейського імені Шимон, що має значення "Бог почув";

Сергій - від римського родового імені Sergius, що перекладається як "знатний", "високий";

Теодор - у перекладі з латинської означає "дар Божий", "посланник Бога";

Федір - сучасна форма грецького імені Теодорос (Феодорос), що має значення "дарований Богом", "Божий дар";

Ян - польська, білоруська і давньоруська форми давньоєврейського імені Йоханан, тобто "Ягве (Бог) милостивий".

Іменини 16 листопада: жіночі імена

Народжених цього осіннього дня дівчаток, своєю чергою, варто назвати одним із таких імен:

Читайте такожВихідні у листопаді: як будемо відпочивати в третій місяць осеніАнна - від давньоєврейського імені Ханна, що має значення "милість", "благодать", "сила", "хоробрість";

Євдокія - від давньогрецького імені Еудокіа, яке означає "благовоління";

Єфросинія - від давньогрецького імені Еуфросюне, котре перекладається як "веселощі", "радість";

Світлана - слов'янське ім'я, що в перекладі означає "світла". Походить від грецького імені Фотинія - "світло".

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Автор: Аліна Вишневська