Сьогодні святкуються іменини 13 чоловічих і 1 жіночого імені.

У православ'ї кожен день в році присвячений пам'яті мученикам і святим, а їх тезки святкують свій День ангела. Сьогодні свої іменини відзначають власники 13 чоловічих і 1 жіночого імені. Зі списку церковних святців ви можете обрати ім'я для хлопчика або дівчинки, народжених 16 лютого.

Чоловічі іменини 16 лютого

Адріан: від римського родового імені Hadrianus - "Адріатичний", "родом з берегів Адріатичного моря", форма чоловічого імені Андрій - "сильний", "мужній".

Володимир: форма давньоруського імені Володимиръръ, від слів "володѣти "(володіти) і "мир" - "володар світу".

Вольдемар: від німецьких слів: waltan - "управляти, панувати" і maren - "відомий, великий", тобто "знаменитий володар", німецький аналог імені Володимир.

Іван, Ян: форми давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий", від давньоіудейського імені Іоанн - "помилуваний Богом".

Михайло: утворено від давньоєврейського імені Міхаель - "подібний Богу", "випрошений у Бога"

Микола: від давньогрецького імені Ніколаос - "переможець народів".

Павло: походить від римського родового імені Paulus - "скромний", "малий", "незначний", "молодший".

Роман: від латинського romanus - "римський", "з Риму", "римлянин".

Семен, Симон: форми давньоєврейського імені Шимон - "Бог почув".

Тимофій: походить від грецького імені Тімотеос - "шануючий Бога".

Жіночі іменини 16 лютого

Ганна: від давньоєврейського імені Ханна - "милість", "благодать", "сила", "хоробрість".

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Автор: Катерина Пулатова