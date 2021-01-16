Сьогодні в церковних святцях позначені іменини 3 імен.

16 січня християни шанують пам'ять великих святих і мучеників, а їх тезки відзначають свої іменини. Іменини - це духовний день народження людини, коли вона шанує святих, чиє ім'я носить. Багато батьків бажають дати своїй дитині церковне ім'я на честь одного зі святих, яких шанує церква в день народження малюка. Календар іменин підкаже вам, кого потрібно привітати з іменинами сьогодні і яке ім'я обрати для дитини.

Чоловічі іменини 16 січня

Гордій: походить від давньогрецького імені Гордій - "володар", "цар", "повелитель", від грецького імені Горгій - "швидкий", "грізний".

Жіночі іменини 16 січня

Аріна, Ірина: сучасні варіанти давньогрецького імені Ейрене - "спокій", "мир", "умиротворіння".

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Автор: Катерина Пулатова