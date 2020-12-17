Сьогодні святкують володарі 9 чоловічих і 7 жіночих імен.

У православ'ї іменини святкуються як особливий день, коли людина встановлює особливий духовний зв'язок зі своїм однойменним покровителем. У день іменин заведено почитати святих і великомучеників з певними іменами і вітати з Днем ангела тезок святих. Також з церковного календаря вибирають ім'я для дитини. Називати дітей на честь одного з шанованих в його день народження святих вважається хорошою прикметою.

Чоловічі іменини 17 грудня

Олександр: від давньогрецького імені Александрос: алекс - "захищати" і андрос - "чоловік", "людина".

Олексій: форма давньогрецького імені Алексіос - "захисник".

Василь: походить від давньогрецького імені Басілейос - "царський", "царствений".

Геннадій: варіант давньогрецького імені Геннадіос, від геннадас - "благородний", "знатного роду".

Дмитро: від давньогрецького імені Деметріос - "присвячений богині родючості Деметрі", "землероб".

Іван,Ян: форми давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий", від давньоіудейського Іоанн - "помилуваний Богом".

Микола: форма давньогрецького імені Ніколаос - "переможець народів".

Серафим: походить від пізньолатинського імені Seraphinus - "вогненний".

Жіночі іменини 17 грудня

Анастасія: жіноча форма імені Анастасій, від давньогрецького імені Анастасіос - "воскреслий"

Варвара: утворено від давньогрецького слова барбарос - "не говорить по-грецьки", "не грек", "чужоземець", а також "грубий", "жорстокий".

Катерина, Катаріна: походить від грецького імені Екатеріні, від давньогрецького слова катарос - "чиста", "непорочна".

Кір: жіноча форма імені Кір, від давньогрецького слова кюріос - "повелителька", "пані", "владика", або від кюрос - "влада", "сила", "право".

Уляна: радянська форма імені Юлія - "з роду Юліїв", "кучерява", "пухнаста" - на честь Ульянова Володимира Леніна.

Юліана, Юлія: жіноча форма імені Юліан, від родового імені Julius - "пухнаста"," кучерява", "з роду Юліїв".

Читайте також інші новини:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Пулатова