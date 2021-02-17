Сьогодні свої іменини святкують власники 23 чоловічих і 3 жіночих імен.

Іменини - це день духовної єдності людини зі своїм однойменним святим, чию пам'ять шанує церква. Кожен день у році присвячений пам'яті деяких святих і великомучеників. Православні батьки можуть назвати дитину церковним ім'ям, щоб святий оберігав малюка по життю і став його духовним наставником. Для цього ім'я для хлопчика або дівчинки вибирають зі списку церковних іменин за день народження дитини.

Чоловічі іменини 17 лютого

Олександр: від давньогрецького імені Александрос, що складається зі слів алекс - "захищати" і андрос - "чоловік", "людина".

Олексій: форма давньогрецького імені Алексіос - "захисник".

Андрій: утворено від давньогрецького імені Андреас, від слова андрос - "чоловік", "людина", "мужній", "сміливий", "відважний".

Аркадій: від давньогрецького імені Аркадіос - "аркадець", "житель Аркадії", "щасливий", "блаженний", від грецького слова "аркадос" - "пастух".

Борис: походить від старослов'янського імені Борислав - "борець", "славний у боротьбі", від тюркського слова бариш - "вигода".

Василь: від давньогрецького імені Басілейос - "царський", "царствений".

Читайте такожЦерковні свята у лютому: православний календар на місяцьГеоргій, Єгор: форми давньогрецького імені Георгіос, від слова георгос - "землероб", "обробляє землю".

Дмитро: від давньогрецького імені Деметріос - "присвячений богині Деметрі", "землероб".

Ібрагім: за арабською і тюркською версією - "пророк", Арабська форма імені Авраам, в перекладі з єврейського - "батько народів", "родоначальник".

Іван, Ян: сучасні варіанти давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий", від давньоіудейського імені Іоанн - "помилуваний Богом".

Йосип: від давньоєврейського імені Йосеф - "Яхве віддасть".

Кирило: походить від давньогрецького імені Кюриллос, від слова кюриос - "владика", "повелитель", "пан", "Господь", в перекладі з перської мови - "сонце".

Михайло: від давньоєврейського імені Міхаель - "подібний Богу", "випрошений у Бога"

Микола: утворено від давньогрецького імені Ніколаос - "переможець народів".

Остап: народна форма грецького імені Євстафій - "твердий", "незмінний", "стійкий", "твердостоящий", від грецького імені Євстахій - "квітучий", "родючий", "пишно колоситься".

Петро: від давньогрецького імені Петрос - "камінь", "твердий", "надійний".

Серафим: утворено від пізньолатинського імені Seraphinus, від давньоєврейського срафім - "вогненний".

Сергій: від римського родового імені Sergius - "знатний", "високий".

Теодор, Федір: сучасні форми грецького імені Теодорос (Феодорос) - "дарований Богом", "Божий дар".

Юрій: російська форма імені Георгій, що походить від слова георгос - "землероб", "обробляє землю".

Жіночі іменини 17 лютого

Ганна: від давньоєврейського імені Ханна - "милість", "благодать", "сила", "хоробрість".

Катерина, Катаріна: утворено від грецького імені Екатеріні, що походить від давньогрецького катарос - "чиста".

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Автор: Катерина Пулатова