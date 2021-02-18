Сьогодні відзначаються іменини 3 чоловічих і 3 жіночих імен.

Іменини - це день шанування святих і мучеників православною церквою. У дату пам'яті свого святого християни святкують День ангела і звертаються до свого духовного покровителя з молитвами за здоров'я. Багато віруючих батьків обирають дитині церковне ім'я зі списку іменин за день народження хлопчика або дівчинки.

Чоловічі іменини 18 лютого

Антон: походить від римського родового імені Antonius, від давньогрецького антао - "зустрічатися", "стикатися", "вступати в бій", "змагатися", або антос - "квітка".

Макар: утворено від давньогрецького Макаріос - "благословенний", "блаженний", "щасливий".

Михайло: форма давньоєврейського імені Міхаель - "подібний Богу", "випрошений у Бога".

Жіночі іменини 18 лютого

Агата: варіант чоловічого імені Агапій (Агапіт), від грецького слова агапе - "любов".

Олександра: жіноча форма давньогрецького імені Александрос, від слів алекс - "захищати" і андрос - "чоловік", "людина" - "людський захисник".

Василина: від давньогрецького імені Басілісса - "цариця", "царствена".

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Автор: Катерина Пулатова