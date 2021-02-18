Іменини - це день шанування святих і мучеників православною церквою. У дату пам'яті свого святого християни святкують День ангела і звертаються до свого духовного покровителя з молитвами за здоров'я. Багато віруючих батьків обирають дитині церковне ім'я зі списку іменин за день народження хлопчика або дівчинки.
Чоловічі іменини 18 лютого
Антон: походить від римського родового імені Antonius, від давньогрецького антао - "зустрічатися", "стикатися", "вступати в бій", "змагатися", або антос - "квітка".
Макар: утворено від давньогрецького Макаріос - "благословенний", "блаженний", "щасливий".
Михайло: форма давньоєврейського імені Міхаель - "подібний Богу", "випрошений у Бога".
Жіночі іменини 18 лютого
Агата: варіант чоловічого імені Агапій (Агапіт), від грецького слова агапе - "любов".
Олександра: жіноча форма давньогрецького імені Александрос, від слів алекс - "захищати" і андрос - "чоловік", "людина" - "людський захисник".
Василина: від давньогрецького імені Басілісса - "цариця", "царствена".
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