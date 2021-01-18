Сьогодні церква відзначає 7 чоловічих і 3 жіночих іменин.

Кожен день в році Православна церква відзначає іменини - день пам'яті певного мученика або святого, чиє ім'я носить людина. Християнин в день своїх іменин згадує свого святого тезку і звертається до нього з молитвою про здоров'я. Серед віруючих існує традиція підбирати ім'я дитині з церковного календаря. Хлопчика чи дівчинку нарікають ім'ям одного зі святих, чия пам'ять вшановується в день народження дитини. Так у новонародженого з'явиться небесне заступництво і захист від бід.

Чоловічі іменини 18 січня

Григорій: походить від давньогрецького грігорео - "не спати", "бути пильним", "не сплячий".

Йосип: від давньоєврейського імені Йосеф - "Яхве віддасть".

Лук'ян: утворено від латинського слова lux - "світло".

Матвій: від давньоєврейського імені Матвій - "дарований Богом", "дар Яхве", "Божа людина".

Роман: від латинського romanus - "Римський", "з Риму", "римлянин".

Сергій: походить від римського родового імені Sergius - "знатний", "високий".

Фома: форма імені Томас, від давньоєврейського теом - "близнюк".

Жіночі іменини 18 січня

Аполлінарія: жіноча форма імені Аполлінарій, від латинського імені Apollinaris - "належить Аполлону".

Євген: жіночий варіант імені Євген, від давньогрецького імені Еугеніос - "благородний, з хорошого роду".

Тетяна: походить від грецького слова татто - "засновниця", "улаштовниця" від імені легендарного царя Тита Татія.

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Автор: Катерина Пулатова