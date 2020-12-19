У кого іменини сьогодні / фото ua.depositphotos.com
У православ'ї існує традиція давати імена дітям зі списку православних святців. У святцях позначені імена всіх святих і великомучеників, які шануються церквою в певні дні. Зі списку іменин за день народження малюка вибирають ім'я для дитини. Так у новонародженого з'явиться небесний захист від Ангела-хранителя. Також власники імен зі списку іменин відзначають свій День ангела.
Чоловічі іменини 19 грудня
Максим: від римського родового імені Maximus - "найбільший".
Микола: від давньогрецького імені Ніколаос - "переможець народів".
Читайте також інші новини:
- Різдвяний піст 2020: календар харчування по днях, що можна і не можна їсти
- Вихідні на Новий рік у 2021 році: скільки відпочиватимуть українці у січні
- Наряди на Новий Рік 2021: в чому зустріти Рік Бика чоловікам і жінкам
- Що подарувати дитині на День святого Миколая: кращі ідеї подарунків хлопчикам і дівчаткам
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram