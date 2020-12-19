Сьогодні відзначають іменини 2 чоловічих імені.

У православ'ї існує традиція давати імена дітям зі списку православних святців. У святцях позначені імена всіх святих і великомучеників, які шануються церквою в певні дні. Зі списку іменин за день народження малюка вибирають ім'я для дитини. Так у новонародженого з'явиться небесний захист від Ангела-хранителя. Також власники імен зі списку іменин відзначають свій День ангела.

Чоловічі іменини 19 грудня

Максим: від римського родового імені Maximus - "найбільший".

Микола: від давньогрецького імені Ніколаос - "переможець народів".

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Автор: Катерина Пулатова