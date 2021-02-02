Сьогодні відзначаються 5 чоловічих і 2 жіночих іменин.

У православній традиції кожен день у році присвячений іменинам - дням пам'яті певних святих і мучеників, на честь яких названі християни. Відзначати свої іменини прийнято в той день пам'яті святого, який найближче до вашої дати народження. Календар іменин від УНІАН підкаже вам, хто сьогодні відзначає свій День ангела і яким ім'ям сьогодні назвати дитину.

Чоловічі іменини 2 лютого

Єфим: форма давньогрецького імені Еутюміос, від слова еутюмос - "доброзичливий", "прихильний", "віщує добро".

Захар: форма імен Захарій, Захарія, від давньоєврейського імені Зехар'я - "Господь згадав", "пам'ятний Господу", "згаданий Господом", "пам'ятає Господа".

Лаврентій: від римського родового імені Laurentius - "лаврентський", "житель міста Лаврент".

Лев: у перекладі з грецької означає "лев", "цар звірів", походить від латинського слова leo - "лев".

Павла: утворено від римського родового імені Paulus - "скромний", "малий", "незначний", "молодший".

Жіночі іменини 2 лютого

Інна: походить від латинського inno - "плаваюча", "текти", "плавати", "протікати", "бурхливий потік".

Римма: походить від назви міста Риму - "римлянка", в перекладі з давньоєврейської мови - "яблуко".

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Автор: Катерина Пулатова