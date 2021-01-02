У православ'ї кожен день року присвячений пам'яті деяких святих. Церква шанує святих, а їх імена позначаються у святцях - календарі церковних іменин. Доброю традицією вважається дати церковне ім'я дитині. Дитині обирають ім'я зі списку іменин за день, коли народився малюк. Православні вірять, що так у дитини від свого святого з'явиться Ангел-хранитель, який буде супроводжувати її по життю і захищати від нещасть і бід. Сьогодні за церковним календарем відзначаються тільки чоловічі іменини.
Чоловічі іменини 2 січня
Антон: походить від римського родового імені Antonius, від давньогрецького слова антао - "стикатися", "зустрічатися", "вступати в бій", "змагатися", або від слова антос - "квітка".
Данило: утворено від давньоєврейського імені Данійель - "Бог мій суддя".
Іван, Ян: сучасні варіанти давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий", від давньоіудейського імені Іоанн - "помилуваний Богом".
Гнат: від римського родового імені Egnatius, що походить від латинського ignis - "вогонь".
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