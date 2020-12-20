Сьогодні за православним календарем святкуються 13 чоловічих іменин.

У православ'ї кожен день присвячений іменам святих і великомучеників, яких шанує церква. Люди з іменами святих в день святців відзначають свої іменини. День ангела - це день духовної єдності і близькості зі своїм однойменним святим. Вважається, що в цей день потрібно звертатися з молитвою за здоров'я і щастя до свого небесного покровителя, і він відповість взаємністю. Батьки дають ім'я новонародженому зі списку іменин за день його народження.

Календар іменин від УНІАН підкаже, як назвати дитину 20 грудня і кого привітати з іменинами сьогодні.

Чоловічі іменини 20 грудня

Антон: форма римського родового імені Antonius, від давньогрецького антао - "зустрічатися, стикатися", "вступати в бій", "змагатися", або від антос - "квітка"

Василь: від давньогрецького імені Басілейос - "царський", "царствений".

Григорій: від давньогрецького грігорео - "не спати", "бути пильним", "не спати".

Дементій: сталося з латинської - "приборкувач", "утихомирює".

Іван, Ян: варіанти давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий", і від давньоіудейського Іоанн - "помилуваний Богом".

Гнат: від римського родового імені Egnatius, що походить від латинського ignis - "вогонь".

Лев: у перекладі з грецької - "лев", від латинського слова leo - "лев".

Михайло: походить від давньоєврейського імені Міхаель - "подібний Богу", "випрошений у Бога".

Ніл: утворено від давньогрецького імені Нейлос, від назви річки Ніл.

Павла: від римського родового імені Paulus - "скромний", "малий", "молодший".

Петро: форма давньогрецького імені Петрос - "камінь", "твердий", "надійний".

Сергій: походить від римського родового імені Sergius - "знатний", "високий".

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Автор: Катерина Пулатова