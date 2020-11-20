Олександр: від давньогрецького імені Александрос, що складається зі слів алекс- "захищати" і андрос - "чоловік".
Олексій: від давньогрецького імені Алексіос - "захисник".
Афанасій: від давньогрецького імені Атанасіос, що походить від слова атанатос - "безсмертний".
Богдан: від давньоруського "даний Богом", "дар Божий".
Валерій: від римського родового імені Valerius - "бути сильним", "здоровий".
Василь: походить від давньогрецького імені Басілейос - "царствений", "царський".
Веніамін: форма давньоєврейського імені Біньямін - "син правої руки".
Георгій, Єгор: походять з давньогрецького імені Георгіос, від слова георгос - "землероб", "обробляє землю".
Григорій: від давньогрецького грігорео - "не спати", "бути пильним", "не сплячий".
Євген: від давньогрецького слова еугенес - "благородний","з хорошого роду".
Іван, Ян: від давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий", від давньоіудейського Іоанн - "помилуваний Богом".
Іларіон: від давньогрецького імені Хіларіон, що походить від хіларос - "радісний", "веселий"
Читайте такожРіздвяний піст 2020: календар харчування по днях, що можна і не можна їстиКирило: утворено від грецького слова кюріос - "повелитель", "пан", "владика", в перекладі з перської - "сонце".
Костянтин: від латинського слова constans - "постійний","стійкий".
Максим: походить від римського родового імені Maximus - "найбільший".
Михайло: від давньоєврейського імені Міхаель - "подібний Богу", "випрошений у Бога".
Микола: форма давньогрецького імені Ніколаос - "переможець народів".
Павло: походить від римського родового імені Paulus - "скромний", "малий", "молодший".
Сергій: утворено від римського родового імені Sergius - "знатний", "високий".
Теодор, Федір: у перекладі з латинської - "дар Божий","посланник Бога".
Жіночі іменини 20 листопада
Єлизавета: від давньоєврейського імені Елішеба - "шануюча Бога".
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