Сьогодні відзначаються іменини 4 чоловічих імен.

Кожен день у році присвячений церковним іменинам - вшануванню святих і мучеників з певними іменами. Іменини - це духовний день народження людини, коли вона знаходить єдність зі своїм святим і звертається до нього з молитвою. Вважається, що в день іменин небесний покровитель виконує будь-які прохання. Календар іменин УНІАН підкаже, кого варто привітати з Днем ангела сьогодні і як назвати новонародженого, щоб він знайшов заступництво небес.

Чоловічі іменини 20 січня

Афанасій: від давньогрецького імені Атанасіос, що походить від слова атанатос - "Безсмертний".

Василь: від давньогрецького імені Басілейос - "царський", "царствений".

Іван, Ян: від давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий", походить від давньоіудейського імені Іоанн - "помилуваний Богом".

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Автор: Катерина Пулатова