Сьогодні 3 чоловічих і 1 жіноче ім'я святкують День ангела.

У православному календарі кожен день року відзначається як день іменин. Зі списку церковних Святців батьки вибирають ім'я для дитини. Малюка заведено називати на честь одного зі святих, чия пам'ять вшановується церквою в день народження дитини. Так у новонародженого з'явиться Ангел-хранитель, який захистить його від бід і нещасть. Тезки святих в день іменин звертаються до свого однойменного покровителя з молитвою про благополуччя і здоров'я.

Чоловічі іменини 21 грудня

Кирило: форма давньогрецького імені Кюриллос, від слова кюриос - "владика", "повелитель", "пан", "Господь", в перекладі з перської - "сонце".

Потап: у перекладі з грецької мови - "мандрівник", в перекладі з латинської мови - "опанував".

Сергій: походить від римського родового імені Sergius - "знатний", "високий".

Жіночі іменини 21 грудня

Анфіса: утворено від давньогрецького імені Антуса, від слова антос - "квітка".

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Автор: Катерина Пулатова