Християни раз на рік відзначають День ангела - в дату іменин, яка найближче до Дня народження. Вважається, що в день іменин однойменний святий чує звернені до нього молитви і відповідає на прохання. Щоб у дитини з'явився Ангел-хранитель, слід дати йому церковне ім'я зі списку іменин за день народження малюка.
Чоловічі іменини 21 лютого
Антон: від римського родового імені Antonius, що походить від давньогрецького антао - "зустрічатися, стикатися", "вступати в бій", "змагатися", або антос - "квітка".
Макар: від давньогрецького Макаріос - "благословенний", "блаженний", "щасливий".
Михайло: від давньоєврейського імені Міхаель - "подібний Богу", "випрошений у Бога".
Жіночі іменини 21 лютого
Агата: варіант чоловічого імені Агапій (Агапіт), що походить від грецького агапе - "любов".
Олександра: жіноча форма від Олександр, що походить від давньогрецького імені Александрос: алекс - "захищати" і андрос - "чоловік", "людина".
Василина: від давньогрецького імені Басілісса - "цариця", "царствена".
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