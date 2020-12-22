Іменини - це духовний день народження людини, день близькості зі своїм однойменним святим покровителем. Згідно з календарем православних святців, кожен день року присвячений певним іменам великомучеників і святих. Їх тезки відзначають свій день ангела в той день іменин, який найближче до дати народження. Календар іменин від УНІАН підкаже, як назвати дитину сьогодні, щоб вона отримала небесне благословення, і кого привітати з Днем ангела.
Чоловічі іменини 22 грудня
Олександр: від давньогрецького імені Александрос, від слів алекс - "захищати" і андрос - "чоловік", "людина".
Василь: від давньогрецького імені Басілейос - "царський, царствений".
Володимир: походить від давньоруського імені Володимиръръ - "володѣти" + "мир" - "славний правитель".
Вольдемар: від німецьких слів waltan - "панувати" і maren - "відомий, великий", тобто "знаменитий володар", німецький аналог імені Володимир.
Степан: утворено від давньогрецького імені Стефанос - "вінок", "корона".
Жіночі іменини 22 грудня
Ганна: походить від давньоєврейського імені Ханна - "милість", "благодать", "сила", "хоробрість".
Єфросинія: утворено від давньогрецького імені Еуфросюне - "веселощі", "радість".
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