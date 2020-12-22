Сьогодні свій День ангела святкують власники 5 чоловічих і 2 жіночих імен.

Іменини - це духовний день народження людини, день близькості зі своїм однойменним святим покровителем. Згідно з календарем православних святців, кожен день року присвячений певним іменам великомучеників і святих. Їх тезки відзначають свій день ангела в той день іменин, який найближче до дати народження. Календар іменин від УНІАН підкаже, як назвати дитину сьогодні, щоб вона отримала небесне благословення, і кого привітати з Днем ангела.

Чоловічі іменини 22 грудня

Олександр: від давньогрецького імені Александрос, від слів алекс - "захищати" і андрос - "чоловік", "людина".

Василь: від давньогрецького імені Басілейос - "царський, царствений".

Володимир: походить від давньоруського імені Володимиръръ - "володѣти" + "мир" - "славний правитель".

Вольдемар: від німецьких слів waltan - "панувати" і maren - "відомий, великий", тобто "знаменитий володар", німецький аналог імені Володимир.

Степан: утворено від давньогрецького імені Стефанос - "вінок", "корона".

Жіночі іменини 22 грудня

Ганна: походить від давньоєврейського імені Ханна - "милість", "благодать", "сила", "хоробрість".

Єфросинія: утворено від давньогрецького імені Еуфросюне - "веселощі", "радість".

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Автор: Катерина Пулатова