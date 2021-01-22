Сьогодні відзначаються 4 чоловічих і 1 жіночі іменини.

З давніх-давен церква шанувала видатних святих і мучеників в церковному календарі святців. Там позначені іменини - дні, коли православні шанують пам'ять святих з певними іменами, а їх тезки святкують свій День ангела. З церковних святців батьки обирали ім'я для новонародженого. Якщо назвати хлопчика чи дівчинку одним з імен, яких вшановує церква в день народження дитини – малюк отримає свого Ангела-хранителя і Небесний захист.

Чоловічі іменини 22 січня

Захар: форма імен Захарій, Захарія, від давньоєврейського імені Зехар'я - "Господь згадав", "пам'ятний Господу", "згаданий Господом", "пам'ятає Господа".

Павла: утворено від римського родового імені Paulus - "скромний", "малий", "незначний", "молодший".

Петро: від давньогрецького імені Петрос - "камінь", "твердий", "надійний".

Пилип: походить від давньогрецького імені Філіпос - "люблячий коней".

Жіночі іменини 22 січня

Антоніна: походить від грецького слова антао - "вступає в бій", "змагається в силі", "противниця", "протистоїть", "гідна похвали" або антос - "квітка".

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Автор: Катерина Пулатова