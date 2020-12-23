Сьогодні свої іменини відзначають 16 чоловічих і 7 жіночих імен.

У православній церкві щодня відзначаються іменини - дні пам'яті святих, присвячені їх іменам. Тезки святих в день вшанування своїх однойменних покровителів відзначають День ангела. У День ангела заведено звертатися з молитвою до свого святого перед його іконою і просити у нього здоров'я і благополуччя. Віруючі батьки можуть дати дитині церковне ім'я зі списку іменин за день, коли народився малюк. Так новонароджений отримає від Небес свого Ангела-хранителя.

Чоловічі іменини 23 грудня

Олександр: від давньогрецького імені Александрос - "людський захисник".

Олексій: форма давньогрецького імені Алексіос - "захисник".

Анатолій: від давньогрецького імені Анатоліос, від анатолі - "східний", "схід", "схід сонця", "світанок", "житель Анатолії".

Григорій: від давньогрецького грігорео - "не спати","бути пильним".

Євген: форма давньогрецького імені Еугеніос, від еугенес - "благородний", "з хорошого роду".

Іван, Ян: від давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий" від давньоіудейського Іоанн - "помилуваний Богом".

Костянтин: від латинського слова constans - "постійний", "стійкий".

Лаврентій: походить від римського родового імені Laurentius - "лаврентський", "житель міста Лаврент".

Михайло: форма давньоєврейського імені Міхаель - "подібний Богу", "випрошений у Бога".

Микола: утворено від давньогрецького імені Ніколаос - "переможець народів".

Петро: утворено від давньогрецького імені Петрос - "камінь", "надійний", "твердий".

Сергій: від римського родового імені Sergius - "знатний", "високий".

Степан: походить від давньогрецького імені Стефанос - "вінок", "корона".

Фома: форма імені Томас, від давньоєврейського теом - "близнюк".

Яків: утворено від давньоєврейського імені Яакоб - "тримається за п'яту".

Жіночі іменини 23 грудня

Олександра: жіноча форма імені Олександр, з давньогрецької - "людський захисник".

Ангеліна: від латинського чоловічого імені Ангелус, з грецької - "ангел", "вісник".

Ганна: утворено від давньоєврейського імені Ханна - "милість", "благодать", "сила", "хоробрість".

Євдокія: походить від давньогрецького імені Еудокіа - "благовоління".

Євлалія: від давньогрецького імені Еулаліа - "красномовна", "добре говорить".

Тетяна: від грецького слова татто - "засновниця", "улаштовниця", і від імені легендарного сабінського царя Тита Татія.

Фекла: утворено від давньогрецького імені Теоклея: теос - "бог", "божество" + клеос - "слава".

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Автор: Катерина Пулатова