Православна церква відзначає святці як особливий день, коли віруючі шанують пам'ять святих і великомучеників з певними іменами. Тезки святих в день пам'яті свого покровителя відзначають свої іменини. У такий день людина знаходить близькість зі своїм тезкою і може помолитися йому за здоров'я і благополуччя. Календар іменин від УНІАН підкаже, кого привітати з іменинами сьогодні і як назвати новонародженого, щоб він знайшов Ангела-хранителя.
Чоловічі іменини 24 грудня
Аифал: від давньогрецького eytales - "безсмертний".
Данило: від давньоєврейського імені Данійель - "Бог мій суддя".
Іван, Ян: варіанти давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий", від давньоіудейського Іоанн - "помилуваний Богом".
Леонтій: утворено від давньогрецького імені Леонтіос, що походить від леонтейос - "левиний".
Лука: походить від латинського слова lux - "світло".
Микола: форма давньогрецького імені Ніколаос - "переможець народів".
Петро: походить від давньогрецького імені Петрос - "камінь", "твердий", "надійний".
Еміль Омелян: форми римського родового імені Aemilius, від латинського слова aemulus - "суперник", "непоступливий", "ревний", "пристрасний", в перекладі з перської - "противник".
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