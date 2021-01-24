Сьогодні свої іменини відзначають володарі 9 чоловічих імен.

З давніх-давен у православних християн було заведено давати дітям імена відповідно до церковного календаря, в якому вказані дати вшанування всіх святих. Дитині вибирали ім'я одного зі святих, яких шанують християни в день народження малюка. Якщо в день народження хлопчика або дівчинки не святкуються жіночі або чоловічі іменини, то ім'я вибирали з найближчих іменин до дати народження малюка. Сьогодні церква святкує 9 чоловічих іменин, а володарі цих імен відзначають свій День ангела.

Чоловічі іменини 24 січня

Віталій: форма римського родового імені Vitalis - "життєвий", "повний життя".

Володимир: від давньоруського імені Володимиръръ, що складається зі слів "володѣти" і "мир", тобто "володар світу".

Вольдемар: від німецьких слів waltan - "управляти", "панувати" і maren - "відомий", "великий", тобто "знаменитий володар" - німецький аналог імені Володимир.

Йосип: утворено від давньоєврейського імені Йосеф - "Яхве віддасть".

Михайло: форма давньоєврейського імені Міхаель - "подібний Богу", "випрошений у Бога".

Микола: походить від давньогрецького імені Ніколаос - "переможець народів".

Степан: утворено від давньогрецького імені Стефанос - "вінок", "вінець", "корона".

Федір, Теодор: сучасні форми грецького імені Теодорос (Феодорос) - "дарований Богом", "Божий дар".

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Автор: Катерина Пулатова