Іменини - це духовний день народження людини, день єдності і духовної близькості зі своїм святим тезкою. У православ'ї дітей заведено називати церковними іменами - на честь одного зі святих, чиї іменини святкуються в день народження дитини. Так у малюка з'явиться свій Ангел-хранитель і небесне заступництво від нещасть.
Сьогодні відзначають свої іменини тільки чоловічі імена. Календар церковних іменин допоможе вам визначитися з ім'ям для сина і підкаже, кого привітати з Днем ангела.
Чоловічі іменини 25 листопада
Олександр: форма давньогрецького імені Александрос - "людський захисник".
Афанасій: від давньогрецького слова атанатос - "безсмертний".
Борис: походить від старослов'янського імені Борислав- "борець", "славний у боротьбі".
Володимир: від давньоруського імені Володимиръръ, що складається зі слів "мир" + "володар".
Вольдемар: німецька форма імені Володимир - "володар світу".
Данило: форма давньоєврейського імені Данійель - "Бог мій суддя".
Дмитро: утворено від давньогрецького імені Деметріос - "присвячений богині родючості Деметрі", "землероб".
Іван, Ян: від давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий", і від давньоіудейського Іоанн - "помилуваний Богом".
Костянтин: від латинського слова constans - "постійний","стійкий".
Лев: у перекладі з грецької - "лев", "цар звірів".
Матвій: від давньоєврейського імені Матвій - "дарований Богом"," дар Яхве", "Божа людина".
Микола: від давньогрецького імені Ніколаос - "переможець народів".
Ніл: форма давньогрецького імені Нейлос, від назви річки Ніл.
Сава: походить від арамейського слова саба - "старий", "мудрець", коротка форма давньогрецького імені Саббатіос - "субота".
Степан: від давньогрецького імені Стефанос - "вінок", "вінець", "корона".
Теодор, Федір: у перекладі з латинської - "дар Божий", "посланник Бога".
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