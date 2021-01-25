Сьогодні православна церква святкує 4 чоловічих і 1 жіночі іменини.

За давньою церковною традицією, християни кожного дня в році шанують пам'ять певних святих, а їх тезки святкують свої іменини. Зі списку церковних святців батьки вибирають ім'я для дитини. Дитину нарікають одним з імен святих, яких шанує церква в день народження малюка. Вважається, що так хлопчик чи дівчинка отримує свого ангела-хранителя, який все життя буде їх оберігати і наставляти на шлях істинний.

Чоловічі іменини 25 січня

Ілля: від давньоєврейського імені Еліяху - "мій Бог - Яхве".

Макар: форма давньогрецького Макаріос- "благословенний", "блаженний", "щасливий".

Петро: утворено від давньогрецького імені Петрос - "камінь", "твердий", "надійний".

Сава: форма давньогрецького імені Саббас, від арамейського саба - "старий", "старець", "мудрець", коротка форма давньогрецького імені Саббатіос - "субота".

Жіночі іменини 25 січня

Тетяна: походить від грецького татто - "засновниця", "улаштовниця", від імені легендарного сабінського царя Тита Татія.

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Пулатова