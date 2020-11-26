У православ'ї кожен день року присвячується пам'яті певних імен святих, а їх тезки в день шанування свого покровителя відзначають іменини. Святкувати іменини заведено раз на рік - в день вшанування святого, який найближче до дня народження. У цей день встановлюється зв'язок між людиною і її духовним тезкою.
За іншою церковною традицією заведено називати дитину на честь одного зі святих, яких згадує церква в день, коли народився малюк. Вважається, що так у дитини з'явиться Ангел-хранитель, який буде супроводжувати її по життю і оберігати від біди.
Чоловічі іменини 26 листопада
Герман: походить від латинського germanus - "братський", "близький", "рідний", "справжній", один з варіантів давньогерманського імені Германн - "воїн".
Іван: форма імені Йоханан - "Яхве милостивий", від давньоіудейського імені Іоанн - "помилуваний Богом".
Ян: польська, білоруська та давньоруська форми імені Йоханан.
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