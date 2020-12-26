Сьогодні відзначаються Дні ангела 17 чоловічих і 2 жіночих імен.

Кожен день в церковному календарі присвячений іменам видатних святих. Всі шановані церквою святі позначені в календарі святців. Серед віруючих батьків існує традиція давати дітям церковні імена. Дитину називають на честь одного зі святих, чия пам'ять вшановується в день народження малюка. Тоді у новонародженого з'явиться Ангел-хранитель, який буде захищати дитину по життю від лих і хвороб.

Чоловічі іменини 26 грудня

Олександр: форма давньогрецького імені Александрос, від слів алекс - "захищати" і андрос - "чоловік".

Олексій: від давньогрецького імені Алексіос - "захисник".

Аркадій: походить від давньогрецького імені Аркадіос - "аркадець", "житель Аркадії", "щасливий", а також від грецького слова "аркадос" - "пастух".

Арсеній: варіант давньогрецького імені Арсеніос, що походить від слова арсен - "мужній", "зрілий".

Василь: від давньогрецького імені Басілейос- "царський", "царствений".

Володимир: від давньоруського імені Володимиръръ - "володѣти" (володіти) і "світ" - "володіє світом".

Вольдемар: походить від німецьких слів waltan - "управляти, панувати" і maren - "відомий, великий", німецький аналог імені Володимир.

Гавриїл: утворено від давньоєврейського імені Габріель - "Божий воїн".

Герман: походить від латинського слова germanus - "братський", "близький", "рідний", "справжній".

Читайте такожВбрання на Новий рік 2021: у чому зустріти рік Бика чоловікам і жінкамГригорій: походить від давньогрецького грігорео - "не спати", "бути пильним".

Євген: форма давньогрецького імені Еугеніос, від слова еугенес - "благородний", "з хорошого роду".

Іван, Ян: утворено від давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий" від давньоіудейського Іоанн - "помилуваний Богом".

Микола: походить від давньогрецького імені Ніколаос - "переможець народів".

Еміль, Ємелян: від римського родового імені Aemilius, яке походить від латинського слова aemulus - "суперник", "непоступливий", "ревний, пристрасний" в перекладі з перської - "противник".

Як: від давньоєврейського імені Яакоб - "тримається за п'яту".

Жіночі іменини 26 грудня

Анастасія: жіноча форма імені Анастасій, від давньогрецького імені Анастасіос - "воскреслий".

Люція: варіант римського імені Люцій, від латинського слова lux - "світла".

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Автор: Катерина Пулатова