Кожен день в церковному календарі присвячений іменам видатних святих. Всі шановані церквою святі позначені в календарі святців. Серед віруючих батьків існує традиція давати дітям церковні імена. Дитину називають на честь одного зі святих, чия пам'ять вшановується в день народження малюка. Тоді у новонародженого з'явиться Ангел-хранитель, який буде захищати дитину по життю від лих і хвороб.
Чоловічі іменини 26 грудня
Олександр: форма давньогрецького імені Александрос, від слів алекс - "захищати" і андрос - "чоловік".
Олексій: від давньогрецького імені Алексіос - "захисник".
Аркадій: походить від давньогрецького імені Аркадіос - "аркадець", "житель Аркадії", "щасливий", а також від грецького слова "аркадос" - "пастух".
Арсеній: варіант давньогрецького імені Арсеніос, що походить від слова арсен - "мужній", "зрілий".
Василь: від давньогрецького імені Басілейос- "царський", "царствений".
Володимир: від давньоруського імені Володимиръръ - "володѣти" (володіти) і "світ" - "володіє світом".
Вольдемар: походить від німецьких слів waltan - "управляти, панувати" і maren - "відомий, великий", німецький аналог імені Володимир.
Гавриїл: утворено від давньоєврейського імені Габріель - "Божий воїн".
Герман: походить від латинського слова germanus - "братський", "близький", "рідний", "справжній".
Читайте такожВбрання на Новий рік 2021: у чому зустріти рік Бика чоловікам і жінкамГригорій: походить від давньогрецького грігорео - "не спати", "бути пильним".
Євген: форма давньогрецького імені Еугеніос, від слова еугенес - "благородний", "з хорошого роду".
Іван, Ян: утворено від давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий" від давньоіудейського Іоанн - "помилуваний Богом".
Микола: походить від давньогрецького імені Ніколаос - "переможець народів".
Еміль, Ємелян: від римського родового імені Aemilius, яке походить від латинського слова aemulus - "суперник", "непоступливий", "ревний, пристрасний" в перекладі з перської - "противник".
Як: від давньоєврейського імені Яакоб - "тримається за п'яту".
Жіночі іменини 26 грудня
Анастасія: жіноча форма імені Анастасій, від давньогрецького імені Анастасіос - "воскреслий".
Люція: варіант римського імені Люцій, від латинського слова lux - "світла".
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