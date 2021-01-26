У церковному календарі кожен день присвячений пам'яті певних святих. У церкві проводиться богослужіння на честь святого, а люди, що носять його ім'я, відзначають свої іменини. Святкувати іменини заведено раз на рік - в той День ангела, що найближче до дати народження. Доброю традицією вважається, коли іменини і день народження збігаються, а дитину називають на честь святого, що шанується в день її народження.
Чоловічі іменини 26 січня
Афанасій: походить від давньогрецького імені Атанасіос, від слова атанатос - "безсмертний".
Єлизар: форма давньоєврейського імені Елеазар - "Бог допоміг".
Максим: від римського родового імені Maximus - "найбільший".
Петро: утворено від давньогрецького імені Петрос - "камінь", "твердий", "надійний".
Яків: походить від давньоєврейського імені Яакоб - "тримається за п'яту".
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