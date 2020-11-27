У православ'ї прийнято кожен день почитати пам'ять деяких святих, а їх імена позначати в церковному календарі. Тезки святих, яких згадує Церква, відзначають свої іменини. У день іменин створюється духовний зв'язок між людиною і її духовним покровителем. Віруючі батьки можуть назвати дитину одним з імен святих за день народження малюка. Тоді у нього з'явиться Ангел-хранитель і небесне заступництво.
Чоловічі іменини 27 листопада
Олександр: від давньогрецького імені Александрос - "людський захисник".
Олексій: походить від давньогрецького імені Алексіос - "захисник".
Аристарх: від давньогрецького імені Аристархос - "найкращий правитель".
Василь: форма давньогрецького імені Басілейос- "царський".
Віктор: від латинського слова victor - "переможець".
Гавриїл: форма давньоєврейського імені Габріель - "Божий воїн".
Георгій, Єгор: від давньогрецького імені Георгіос - "землероб".
Григорій: варіант давньогрецького імені Георгій - "землероб", від давньогрецького слова грігорео - "не спати","не сплячий".
Дмитро: від давньогрецького імені Деметріос - "присвячений богині Деметрі".
Костянтин: з латинського constans - "постійний", "стійкий".
Михайло: форма давньоєврейського імені Міхаель, що означає "рівний, подібний Богу".
Микола: від давньогрецького імені Ніколаос - "переможець народів".
Петро: походить від давньогрецького імені Петрос - "камінь", "надійний".
Сергій: форма римського родового імені Sergius - "знатний", "високий".
Теодор, Федір: у перекладі з латинської- "дар Божий","посланник Бога".
Пилип: утворено від давньогрецького імені Філіпос - "люблячий коней".
Жіночі іменини 27 листопада
Ганна: від давньоєврейського імені Ханна - "милість", "благодать", "сила", "хоробрість".
Читайте також інші новини:
- Іменини в грудні: хто і коли відзначає День ангела, як назвати дитину
- Вихідні у грудні: як відпочиватимуть українці у заключний місяць року
- Що подарувати на Новий Рік 2021: цікаві та оригінальні ідеї
- Змова на Різдвяний піст 27 листопада: що можна і не можна робити
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram