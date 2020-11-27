Сьогодні відзначають свої іменини володарі 18 чоловічих і 1 жіночого імені.

У православ'ї прийнято кожен день почитати пам'ять деяких святих, а їх імена позначати в церковному календарі. Тезки святих, яких згадує Церква, відзначають свої іменини. У день іменин створюється духовний зв'язок між людиною і її духовним покровителем. Віруючі батьки можуть назвати дитину одним з імен святих за день народження малюка. Тоді у нього з'явиться Ангел-хранитель і небесне заступництво.

Чоловічі іменини 27 листопада

Олександр: від давньогрецького імені Александрос - "людський захисник".

Олексій: походить від давньогрецького імені Алексіос - "захисник".

Аристарх: від давньогрецького імені Аристархос - "найкращий правитель".

Василь: форма давньогрецького імені Басілейос- "царський".

Віктор: від латинського слова victor - "переможець".

Гавриїл: форма давньоєврейського імені Габріель - "Божий воїн".

Георгій, Єгор: від давньогрецького імені Георгіос - "землероб".

Григорій: варіант давньогрецького імені Георгій - "землероб", від давньогрецького слова грігорео - "не спати","не сплячий".

Дмитро: від давньогрецького імені Деметріос - "присвячений богині Деметрі".

Костянтин: з латинського constans - "постійний", "стійкий".

Михайло: форма давньоєврейського імені Міхаель, що означає "рівний, подібний Богу".

Микола: від давньогрецького імені Ніколаос - "переможець народів".

Петро: походить від давньогрецького імені Петрос - "камінь", "надійний".

Сергій: форма римського родового імені Sergius - "знатний", "високий".

Теодор, Федір: у перекладі з латинської- "дар Божий","посланник Бога".

Пилип: утворено від давньогрецького імені Філіпос - "люблячий коней".

Жіночі іменини 27 листопада

Ганна: від давньоєврейського імені Ханна - "милість", "благодать", "сила", "хоробрість".

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Автор: Катерина Пулатова