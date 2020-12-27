Сьогодні відзначаються 2 чоловічих іменин.

У православ'ї кожен день відзначаються іменини - дні вшанування певних святих. Імена святих позначаються в святцях - церковному календарі. Тезки людей, яких вшановує церква, в день пам'яті свого покровителя відзначають іменини. У день іменин заведено молитися своєму святому і просити у нього благословення. Зі списку іменин за день народження дитини батьки вибирають ім'я малюкові.

Чоловічі іменини 27 грудня

Іларіон: утворено від давньогрецького імені Хіларіон, від слова хіларос - "радісний", "веселий".

Микола: від давньогрецького імені Ніколаос - "переможець народів".

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Автор: Катерина Пулатова