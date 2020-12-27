У кого іменини сьогодні / фото ua.depositphotos.com
У православ'ї кожен день відзначаються іменини - дні вшанування певних святих. Імена святих позначаються в святцях - церковному календарі. Тезки людей, яких вшановує церква, в день пам'яті свого покровителя відзначають іменини. У день іменин заведено молитися своєму святому і просити у нього благословення. Зі списку іменин за день народження дитини батьки вибирають ім'я малюкові.
Чоловічі іменини 27 грудня
Іларіон: утворено від давньогрецького імені Хіларіон, від слова хіларос - "радісний", "веселий".
Микола: від давньогрецького імені Ніколаос - "переможець народів".
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