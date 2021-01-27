За давньою церковною традицією кожен день у році присвячений вшануванню деяких святих і мучеників, а тезки святих відзначають свої іменини. У день іменин можна звернутися до свого однойменного святого з молитвою і будь-яким проханням - він відповість на всі благання. Батьки здавна давали дітям церковні імена. Хлопчика чи дівчинку нарікали одним з імен святого, якого шанувала церква в день народження дитини. Вважається, що тоді святий стане Ангелом-хранителем для дитини і буде захищати її від бід.
Чоловічі іменини 27 січня
Адам: від давньоєврейського імені Адам, що в перекладі означає "людина".
Андрій: утворено від давньогрецького імені Андреас, від слова андрос - "чоловік", "людина", "мужній", "сміливий", "відважний".
Аристарх: форма давньогрецького імені Аристархос, від слів арістос - "найкращий" і архос - "правитель".
Веніамін: від давньоєврейського імені Біньямін - "син правої руки".
Давид: походить від давньоєврейського імені Давид - "улюблений".
Єремій: російський варіант імені Єремія, від давньоєврейського імені Їрміяху- "Яхве підніс".
Іван, Ян: сучасні варіанти давньоєврейського імені Йоханан- "Яхве милостивий", від давньоіудейського імені Іоанн - "помилуваний Богом".
Ілля: походить від давньоєврейського імені Еліяху - "мій Бог - Яхве".
Йосип: від давньоєврейського імені Йосеф - "Яхве віддасть".
Макар: утворено від давньогрецького Макаріос - "благословенний", "блаженний", "щасливий".
Марк: форма грецького імені Маркос, від латинського слова marcus- "молоток", і від французького marquis - "маркіз".
Павла: від римського родового імені Paulus - "скромний", "малий", "незначний", "молодший".
Сава: від давньогрецького імені Саббас, від арамейського саба - "старий", "старець", "мудрець", "субота".
Сергій: форма римського родового імені Sergius - "знатний", "високий".
Степан: походить від давньогрецького імені Стефанос - "вінок", "вінець", "корона".
Жіночі іменини 27 січня
Ніна: від єврейського слова Нін - "правнучка", в перекладі з грузинської мови - "юність" від шумерського Нін - "пані".
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