Сьогодні в церковних святцях відзначається 16 чоловічих і 1 жіночі іменини.

За давньою церковною традицією кожен день у році присвячений вшануванню деяких святих і мучеників, а тезки святих відзначають свої іменини. У день іменин можна звернутися до свого однойменного святого з молитвою і будь-яким проханням - він відповість на всі благання. Батьки здавна давали дітям церковні імена. Хлопчика чи дівчинку нарікали одним з імен святого, якого шанувала церква в день народження дитини. Вважається, що тоді святий стане Ангелом-хранителем для дитини і буде захищати її від бід.

Чоловічі іменини 27 січня

Адам: від давньоєврейського імені Адам, що в перекладі означає "людина".

Андрій: утворено від давньогрецького імені Андреас, від слова андрос - "чоловік", "людина", "мужній", "сміливий", "відважний".

Аристарх: форма давньогрецького імені Аристархос, від слів арістос - "найкращий" і архос - "правитель".

Веніамін: від давньоєврейського імені Біньямін - "син правої руки".

Давид: походить від давньоєврейського імені Давид - "улюблений".

Єремій: російський варіант імені Єремія, від давньоєврейського імені Їрміяху- "Яхве підніс".

Іван, Ян: сучасні варіанти давньоєврейського імені Йоханан- "Яхве милостивий", від давньоіудейського імені Іоанн - "помилуваний Богом".

Ілля: походить від давньоєврейського імені Еліяху - "мій Бог - Яхве".

Йосип: від давньоєврейського імені Йосеф - "Яхве віддасть".

Макар: утворено від давньогрецького Макаріос - "благословенний", "блаженний", "щасливий".

Марк: форма грецького імені Маркос, від латинського слова marcus- "молоток", і від французького marquis - "маркіз".

Павла: від римського родового імені Paulus - "скромний", "малий", "незначний", "молодший".

Сава: від давньогрецького імені Саббас, від арамейського саба - "старий", "старець", "мудрець", "субота".

Сергій: форма римського родового імені Sergius - "знатний", "високий".

Степан: походить від давньогрецького імені Стефанос - "вінок", "вінець", "корона".

Жіночі іменини 27 січня

Ніна: від єврейського слова Нін - "правнучка", в перекладі з грузинської мови - "юність" від шумерського Нін - "пані".

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Автор: Катерина Пулатова