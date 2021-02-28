Сьогодні відзначається 9 чоловічих і 2 жіночих іменин.

У день іменин церква шанує мучеників і святих, а люди з їх іменами звертаються до своїх тезок з молитвами і проханнями про заступництво. Іменини заведено відзначати раз на рік - в той день пам'яті святого, що найближче до дати народження. Календар іменин підкаже, яким ім'ям назвати дитину сьогодні, щоб вона знайшла свого Ангела-хранителя.

Чоловічі іменини 28 Л=лютого

Олексій: форма давньогрецького імені Алексіос - "захисник".

Арсеній: утворено від давньогрецького імені Арсеніос, від слова арсен - "мужній", "зрілий".

Афанасій: походить від давньогрецького імені Атанасіос, від слова атанатос - "безсмертний".

Іван, Ян: сучасні варіанти давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий" від давньоіудейського імені Іоанн - "помилуваний Богом".

Михайло: від давньоєврейського імені Міхаель - "подібний Богу","випрошений у Бога".

Микола: від давньогрецького імені Ніколаос - "переможець народів".

Петро: походить від давньогрецького імені Петрос - "камінь", "твердий", "надійний".

Семен: форма давньоєврейського імені Шимон - "Бог почув".

Жіночі іменини 28 Лютого

Єфросинія: від давньогрецького імені Еуфросюне - "веселощі", "радість".

Софія: утворено від давньогрецького імені Софіа - "мудра", "мудрість", "знання".

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Автор: Катерина Пулатова