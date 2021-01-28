Іменини - це день шанування пам'яті небесного покровителя, на честь якого назвали або хрестили людину. У день іменин виникає духовний зв'язок між людиною і її однойменним святим. Зі списку церковних іменин батьки вибирають ім'я для хлопчика або дівчинки. Дитину називають на честь одного зі святих, чия пам'ять шанується в день народження малюка.
Чоловічі іменини 28 січня
Гавриїл: форма давньоєврейського імені Габріель - "сильна людина Бога", "Божий воїн".
Іван, Ян: від давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий", від давньоіудейського Іоанн - "помилуваний Богом".
Михайло: утворено від давньоєврейського імені Міхаель - "рівний, подібний Богу", "випрошений у Бога".
Павла: походить від римського родового імені Paulus - "скромний", "малий", "незначний", "молодший".
Прохор: від давньогрецького імені Прохорос, від грецького прохореуо - "керувати хором", "йти попереду хору".
Жіночі іменини 28 січня
Олена: від давньогрецького імені Хелене - "світла".
Ілона, Алена: варіанти імені Олена - "світла".
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