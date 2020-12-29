Сьогодні іменини відзначають 10 чоловічих і 1 жіноче ім'я.

У православ'ї кожен день відзначаються святці - дні шанування святих і їх імен. У ці дні люди, що носять імена святих, святкують свої іменини. Іменини - це духовний день народження людини, день єдності зі своїм однойменним святим. В цей час заведено звертатися з молитвою до свого святого і просити здоров'я і благополуччя. Батьки можуть обрати для дитини церковне ім'я зі списку іменин за день народження малюка.

Чоловічі іменини 29 грудня:

Олександр: від давньогрецького імені Александрос, що складається зі слів алекс - "захищати" і андрос - "чоловік", "людина".

Аркадій: від давньогрецького імені Аркадіос - "аркадець", "житель Аркадії", а також "щасливий", "блаженний".

Володимир: від давньоруського імені Володимиръръ, від слів "володѣти" - володіти і "мир", що походить від давньоскандинавского імені Valdimárr - "славний правитель".

Вольдемар: утворено від німецьких слів waltan - "управляти" і maren - "відомий", "великий", німецький аналог імені Володимир.

Ілля: форма давньоєврейського імені Еліяху - "мій Бог - Яхве".

Макар: від давньогрецького Макаріос - "благословенний"," блаженний","щасливий".

Микола: утворено від давньогрецького імені Ніколаос - "переможець народів".

Павла: походить від римського родового імені Paulus - "малий", "скромний", "молодший".

Петро: форма давньогрецького імені Петрос - "надійний", "камінь", "твердий".

Семен: утворено від давньоєврейського імені Шимон - "Бог почув".

Жіночі іменини 29 грудня:

Софія: від давньогрецького імені Софіа - "мудра", "мудрість", "знання".

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Автор: Катерина Пулатова