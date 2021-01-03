У православній традиції іменини відзначаються як особливий день, коли віруючі встановлюють духовний зв'язок зі святим, чиє ім'я вони носять. Раз на рік заведено відзначати День ангела - в день іменин, який найближче до дати народження. У такий день звертаються до святого, чиє ім'я носить людина, з молитвою про здоров'я і благополуччя. Вважається, що в день іменин люди обов'язково отримають відповідь від небесних покровителів і виконання своїх бажань. Сьогодні святкують іменини володарі 5 чоловічих і 2 жіночих імен. З цього списку можна вибрати ім'я для новонародженого - це вважається хорошою прикметою.
Чоловічі іменини 3 січня
Леонтій: форма давньогрецького імені Леонтіос, від слова леонтейос - "левиний".
Михайло: походить від давньоєврейського імені Міхаель - "рівний, подібний Богу", "випрошений у Бога".
Микита: утворено від давньогрецького імені Нікетас, від слова нікетес - "переможець".
Петро: варіант давньогрецького імені Петрос - "камінь", "твердий", "надійний".
Сергій: утворено від римського родового імені Sergius - "знатний", "високий".
Жіночі іменини 3 січня
Уляна: радянська форма імені Юлія, з латинської - "з роду Юліїв", "кучерява", "пухнаста" - на честь Володимира Ульянова (Леніна).
Юліан: жіночий варіант імені Юліан, від римського імені Julius - "пухнаста", "кучерява".
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