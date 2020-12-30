Сьогодні відзначаються тільки чоловічі іменини.

У церковній традиції кожен день року присвячений деяким іменам святих і великомучеників. Всі дні іменин позначені в календарі імен - святцях. Раз на рік віруючі відзначають День ангела - в той день своїх іменин, який найближче до дати народження. Також серед батьків існує традиція давати дитині церковне ім'я. Дітей називають на честь одного зі святих, яких вшановує церква в день народження малюка. Сьогодні в православному календарі відзначені тільки чоловічі іменини.

Чоловічі іменини 30 грудня

Олександр: походить від давньогрецького імені Александрос, що складається зі слів алекс - "захищати" і андрос - "чоловік", "людина".

Данило: походить від давньоєврейського імені Данійель - "Бог мій суддя".

Денис: від давньогрецького імені Діонісіос - "належить богу Діонісу".

Іван, Ян: варіанти давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий", від давньоіудейського імені Іоанн - "помилуваний Богом".

Микита: форма давньогрецького імені Нікетас, від грецького слова нікетес- "переможець".

Микола: від давньогрецького імені Ніколаос - "переможець народів".

Петро: походить від давньогрецького імені Петрос - "твердий", "надійний", "камінь".

Сергій: від римського родового імені Sergius - "знатний", "високий".

Степан: від давньогрецького імені Стефанос - "вінок", "вінець", "корона".

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Автор: Катерина Пулатова