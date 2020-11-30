Сьогодні в православному календарі значаться 6 чоловічих і 1 жіночі іменини.

Традиційно церква відзначає пам'ять святих і присвячує кожен день в році їх іменам. Люди з іменами святих відзначають іменини в день пам'яті своїх тезок. Іменини - це день духовної єдності зі своїм покровителем. Серед батьків є традиція давати дитині ім'я зі списку церковних іменин за день народження малюка. Християни вірять, що так у дитини з'являється Ангел-хранитель і Небесний захист від нещасть.

Чоловічі іменини 30 листопада

Геннадій: форма давньогрецького імені Геннадіос, від слова геннадас - "благородний", "знатнонароджений".

Григорій: походить від давньогрецького грігорео - "не спати", "бути пильним".

Захар: форма давньоєврейського імені Зехар'я - "Господь згадав", "пам'ятний Господу".

Іван, Ян: від давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий", і від давньоіудейського Іоанн - "помилуваний Богом".

Михайло: утворено від давньоєврейського імені Міхаель - "подібний Богу", "випрошений у Бога".

Жіночі іменини 30 листопада

Вікторія: походить від латинського слова victoria - "перемога".

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Автор: Катерина Пулатова