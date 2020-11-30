Традиційно церква відзначає пам'ять святих і присвячує кожен день в році їх іменам. Люди з іменами святих відзначають іменини в день пам'яті своїх тезок. Іменини - це день духовної єдності зі своїм покровителем. Серед батьків є традиція давати дитині ім'я зі списку церковних іменин за день народження малюка. Християни вірять, що так у дитини з'являється Ангел-хранитель і Небесний захист від нещасть.
Чоловічі іменини 30 листопада
Геннадій: форма давньогрецького імені Геннадіос, від слова геннадас - "благородний", "знатнонароджений".
Григорій: походить від давньогрецького грігорео - "не спати", "бути пильним".
Захар: форма давньоєврейського імені Зехар'я - "Господь згадав", "пам'ятний Господу".
Іван, Ян: від давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий", і від давньоіудейського Іоанн - "помилуваний Богом".
Михайло: утворено від давньоєврейського імені Міхаель - "подібний Богу", "випрошений у Бога".
Жіночі іменини 30 листопада
Вікторія: походить від латинського слова victoria - "перемога".
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