У православній традиції кожен день року позначений у святцях - спеціальному церковному календарі, в якому позначені всі іменини святих. У день іменин Церква вшановує святих і великомучеників та згадує про їх діяння, а тезки святих моляться своїм Небесним покровителям за здоров'я і щастя. Вважається, що в День ангела святий обов'язково відповість на всі молитви від людей, що мають його ім'я. Календар іменин від УНІАН підкаже, хто сьогодні відзначає свої іменини і як назвати дитину, щоб вона отримала Ангела-хранителя.
Чоловічі іменини 31 грудня
Віктор: від латинського слова victor- "переможець".
Володимир: походить від давньоруського імені Володимиръръ, від слів "володѣти" - володіти і "мир", тобто "володіє світом", від давньоскандинавського імені Valdimárr - "славний правитель".
Вольдемар: від німецьких слів waltan - "управляти" і maren - "відомий", "великий", німецький аналог імені Володимир.
Георгій, Єгор: форми давньогрецького імені Георгіос, від грецького слова георгос - "землероб", "обробляє землю".
Іван, Ян: сучасні варіанти давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий", від давньоіудейського імені Іоанн - "помилуваний Богом".
Ілля: походить від давньоєврейського імені Еліяху - "мій Бог - Яхве".
Марк: утворено від грецького імені Маркос, від латинського слова marcus - "молоток".
Мартін: від римського родового імені Martinus - "присвячений богу війни Марсу", "належить Марсу".
Михайло: форма давньоєврейського імені Міхаель - "подібний Богу", "випрошений у Бога".
Микола: утворено від давньогрецького імені Ніколаос - "переможець народів".
Севастіан: від грецького слова sebastos - "священний"," високочтимий", від латинського Sebastianus - "родом з Севастії".
Семен: утворено від давньоєврейського імені Шимон - "Бог почув".
Сергій: походить від римського родового імені Sergius - "знатний", "високий".
Федір, Теодор: сучасні форми грецьких імен Теодорос і Феодорос - "дарований Богом", "Божий дар".
Жіночі іменини 31 грудня
Віра: від давньогрецького імені Пістіс - "віра".
Єлизавета: утворено від давньоєврейського імені Елішеба - "мій Бог - клятва", "шанує Бога".
Зоя: форма давньогрецького імені Зое - "життя".
Софія: походить від давньогрецького імені Софіа - "мудра", "мудрість", "знання".
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