У церковній традиції кожен день року присвячений шануванню пам'яті святих і мучеників. Церква згадує їх житіє і діяння, а їх тезки відзначають День ангела. У цей день створюється духовний зв'язок між людиною і його небесним покровителем. Календар іменин від УНІАН підкаже вам які імена сьогодні святкують свої іменини і як слід назвати дитину сьогодні, щоб у неї з'явився Ангел-хранитель.
Чоловічі іменини 31 січня
Олександр: форма давньогрецького імені Александрос, від слів алекс - "захищати" і андрос - "чоловік", "людина", тобто "людський захисник".
Афанасій: від давньогрецького імені Атанасіос, від слова атанатос- "безсмертний".
Володимир: походить від давньоруського імені Володимиръръ - "володѣти" + "мир" - "повелитель світу".
Вольдемар: від німецьких слів waltan- "управляти", "панувати" і maren - "відомий", "великий", тобто "знаменитий володар" - німецький аналог імені Володимир.
Дмитро: від давньогрецького імені Деметріос - "присвячений богині родючості Деметрі", "землероб".
Євген: походить від давньогрецького імені Еугеніос, від слова еугенес - "з хорошими генами", "благородний", "з хорошого роду".
Іларіон: форма давньогрецького імені Хіларіон, від хіларос - "радісний", "веселий".
Кирило: форма давньогрецького імені Кюриллос, від слова кюриос - "владика", "повелитель", "пан", в перекладі з перської мови - "Сонце".
Максим: від римського родового імені Maximus - "найбільший".
Михайло: походить від давньоєврейського імені Міхаель - "подібний Богу", "випрошений у Бога".
Микола: від давньогрецького імені Ніколаос - "переможець народів".
Сергій: утворено від римського родового імені Sergius - "знатний", "високий".
Еміль, Омелян: варіанти римського родового імені Aemilius, від латинського слова aemulus - "суперник", "непоступливий", "ревний, пристрасний", в перекладі з перської - "противник".
Жіночі іменини 31 січня
Марія: від давньоєврейського імені Мірьям - "бажана", "гірка", "безтурботна".
Оксана, Ксенія: від давньогрецького ксенос або ксеніа - "гостинна", "гостя", "мандрівниця", "чужа", "чужестранка".
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