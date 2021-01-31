Сьогодні свої іменини відзначають 14 чоловічих і 3 жіночих імен.

У церковній традиції кожен день року присвячений шануванню пам'яті святих і мучеників. Церква згадує їх житіє і діяння, а їх тезки відзначають День ангела. У цей день створюється духовний зв'язок між людиною і його небесним покровителем. Календар іменин від УНІАН підкаже вам які імена сьогодні святкують свої іменини і як слід назвати дитину сьогодні, щоб у неї з'явився Ангел-хранитель.

Чоловічі іменини 31 січня

Олександр: форма давньогрецького імені Александрос, від слів алекс - "захищати" і андрос - "чоловік", "людина", тобто "людський захисник".

Афанасій: від давньогрецького імені Атанасіос, від слова атанатос- "безсмертний".

Володимир: походить від давньоруського імені Володимиръръ - "володѣти" + "мир" - "повелитель світу".

Вольдемар: від німецьких слів waltan- "управляти", "панувати" і maren - "відомий", "великий", тобто "знаменитий володар" - німецький аналог імені Володимир.

Дмитро: від давньогрецького імені Деметріос - "присвячений богині родючості Деметрі", "землероб".

Євген: походить від давньогрецького імені Еугеніос, від слова еугенес - "з хорошими генами", "благородний", "з хорошого роду".

Іларіон: форма давньогрецького імені Хіларіон, від хіларос - "радісний", "веселий".

Кирило: форма давньогрецького імені Кюриллос, від слова кюриос - "владика", "повелитель", "пан", в перекладі з перської мови - "Сонце".

Максим: від римського родового імені Maximus - "найбільший".

Михайло: походить від давньоєврейського імені Міхаель - "подібний Богу", "випрошений у Бога".

Микола: від давньогрецького імені Ніколаос - "переможець народів".

Сергій: утворено від римського родового імені Sergius - "знатний", "високий".

Еміль, Омелян: варіанти римського родового імені Aemilius, від латинського слова aemulus - "суперник", "непоступливий", "ревний, пристрасний", в перекладі з перської - "противник".

Жіночі іменини 31 січня

Марія: від давньоєврейського імені Мірьям - "бажана", "гірка", "безтурботна".

Оксана, Ксенія: від давньогрецького ксенос або ксеніа - "гостинна", "гостя", "мандрівниця", "чужа", "чужестранка".

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Автор: Катерина Пулатова