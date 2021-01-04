Іменини - це день духовної близькості зі своїм однойменним святим. У день іменин встановлюється особливий зв'язок між людиною з ім'ям святого, якого шанує церква, і його небесним покровителем. Святий провідує свого тезку, захищає його від бід і відповідає на адресовані йому молитви. Серед батьків існує традиція називати дитину церковним ім'ям. Новонароджений отримує ім'я одного зі святих, яких вшановують православні в його день народження. Сьогодні відзначають свій День ангела 3 чоловічих і 1 жіноче ім'я.
Чоловічі іменини 4 січня
Дмитро: походить від давньогрецького імені Деметріос - "присвячений богині родючості Деметрі", "землероб".
Федір, Теодор: сучасні варіанти грецьких імен Теодорос і Феодорос - "дарований Богом", "Божий дар".
Жіночі іменини 4 січня
Анастасія: жіноча форма імені Анастасій, що утворено від давньогрецького імені Анастасіос - "воскреслий".
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