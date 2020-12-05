Сьогодні святкують іменини власники 1 жіночого і 10 чоловічих імен.

Іменини - це день, коли православна церква вшановує великомучеників і святих з певними іменами. Тезки святих святкують свій день ангела в день шанування свого покровителя. Багато батьків називають новонароджених одним з Імен зі списку іменин за день народження малюка. Вважається, що тоді у дитини з'явиться священне заступництво від бід і нещасть.

Чоловічі іменини 5 грудня

Олександр: від давньогрецького імені Александрос - "людський захисник".

Володимир: від давньоруського імені Володимиръръ, від слів "володѣти"(володіти) + "мир" - "славний повелитель".

Вольдемар: від німецьких слів waltan - "управляти" і maren - "великий", тобто "великий володар", німецький варіант імені Володимир.

Єлисей: форма давньоєврейського імені Еліша - "Бог - порятунок", варіант імені Одіссей.

Омелян, Еміль: від римського родового імені Aemilius - "суперник"," ревний","непоступливий".

Гнат: походить від римського родового імені Egnatius, що походить від латинського ignis - "вогонь".

Максим: від римського родового імені Maximus- "найбільший".

Микола: утворено від давньогрецького імені Ніколаос - "переможець народів".

Яків: форма давньоєврейського імені Яакоб- "тримається за п'яту".

Жіночі іменини 5 грудня

Єфросинія: походить від давньогрецького імені Еуфросюне - "веселощі", "радість".

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Автор: Катерина Пулатова