Іменини - це день, коли православна церква вшановує великомучеників і святих з певними іменами. Тезки святих святкують свій день ангела в день шанування свого покровителя. Багато батьків називають новонароджених одним з Імен зі списку іменин за день народження малюка. Вважається, що тоді у дитини з'явиться священне заступництво від бід і нещасть.
Чоловічі іменини 5 грудня
Олександр: від давньогрецького імені Александрос - "людський захисник".
Володимир: від давньоруського імені Володимиръръ, від слів "володѣти"(володіти) + "мир" - "славний повелитель".
Вольдемар: від німецьких слів waltan - "управляти" і maren - "великий", тобто "великий володар", німецький варіант імені Володимир.
Єлисей: форма давньоєврейського імені Еліша - "Бог - порятунок", варіант імені Одіссей.
Омелян, Еміль: від римського родового імені Aemilius - "суперник"," ревний","непоступливий".
Гнат: походить від римського родового імені Egnatius, що походить від латинського ignis - "вогонь".
Максим: від римського родового імені Maximus- "найбільший".
Микола: утворено від давньогрецького імені Ніколаос - "переможець народів".
Яків: форма давньоєврейського імені Яакоб- "тримається за п'яту".
Жіночі іменини 5 грудня
Єфросинія: походить від давньогрецького імені Еуфросюне - "веселощі", "радість".
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