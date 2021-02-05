Іменини - це день церковної пам'яті святого або мученика, чиє ім'я носить християнин. З давніх-давен батьки вибирали для дитини церковні імена. Вважається, що Святий оберігає людину і супроводжує його, захищає від бід і хвороб. Щоб дитина знайшла Небесний захист, йому дають ім'я одного зі святих зі списку іменин за день народження дитини.
Чоловічі іменини 5 лютого
Геннадій: походить від давньогрецького імені Геннадіос, від геннадас - "благородний", "високонароджений".
Клим: коротка форма імені Климент, яке походить від римського родового імені Clemens - "гуманний", "милосердний", "м'який".
Серафим: утворено від пізньолатинського імені Seraphinus, від давньоєврейського срафім - "вогненний".
Теодор, Федір: сучасні варіанти грецького імені Теодорос (Феодорос) - "дарований Богом", "Божий дар".
Жіночі іменини 5 лютого
Євдокія: походить від давньогрецького імені Еудокіа - "благовоління".
Катерина: форма грецького імені Екатеріні, від давньогрецького слова катарос - "чиста".
Катаріна: форма імені Катерина.
Міліца: від слов'янського кореня міл - "мила".
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