Сьогодні відзначаються 5 чоловічих і 4 жіночих іменин.

Іменини - це день церковної пам'яті святого або мученика, чиє ім'я носить християнин. З давніх-давен батьки вибирали для дитини церковні імена. Вважається, що Святий оберігає людину і супроводжує його, захищає від бід і хвороб. Щоб дитина знайшла Небесний захист, йому дають ім'я одного зі святих зі списку іменин за день народження дитини.

Чоловічі іменини 5 лютого

Геннадій: походить від давньогрецького імені Геннадіос, від геннадас - "благородний", "високонароджений".

Клим: коротка форма імені Климент, яке походить від римського родового імені Clemens - "гуманний", "милосердний", "м'який".

Серафим: утворено від пізньолатинського імені Seraphinus, від давньоєврейського срафім - "вогненний".

Теодор, Федір: сучасні варіанти грецького імені Теодорос (Феодорос) - "дарований Богом", "Божий дар".

Жіночі іменини 5 лютого

Євдокія: походить від давньогрецького імені Еудокіа - "благовоління".

Катерина: форма грецького імені Екатеріні, від давньогрецького слова катарос - "чиста".

Катаріна: форма імені Катерина.

Міліца: від слов'янського кореня міл - "мила".

Вам також може бути цікаво:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Пулатова