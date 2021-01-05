Сьогодні Церква відзначає 6 чоловічих іменин.

У церковній традиції кожен день у році присвячений певним іменам святих і великомучеників. Віруючі шанують їх пам'ять і діяння, а імена святих позначають в календарі іменин. Тезки святих в день шанування свого покровителя святкують День ангела. А серед батьків існує звичай давати дитині церковне ім'я на честь одного з імен святих, яких шанує церква в день народження малюка. Тоді у новонародженого з'явиться свій Ангел-хранитель, який захистить його від бід і нещасть.

Чоловічі іменини 5 січня

Василь: утворено від давньогрецького імені Басілейос - "царський", "царствений".

Давид: походить від давньоєврейського імені Давид - "коханий".

Іван, Ян: сучасні варіанти давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий", від давньоіудейського Іоанн - "помилуваний Богом".

Макар: від давньогрецького Макаріос - "благословенний", "блаженний", "щасливий".

Павла: утворено від римського родового імені Paulus- "скромний", "малий", "незначний", "молодший".

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Автор: Катерина Пулатова