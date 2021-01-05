У церковній традиції кожен день у році присвячений певним іменам святих і великомучеників. Віруючі шанують їх пам'ять і діяння, а імена святих позначають в календарі іменин. Тезки святих в день шанування свого покровителя святкують День ангела. А серед батьків існує звичай давати дитині церковне ім'я на честь одного з імен святих, яких шанує церква в день народження малюка. Тоді у новонародженого з'явиться свій Ангел-хранитель, який захистить його від бід і нещасть.
Чоловічі іменини 5 січня
Василь: утворено від давньогрецького імені Басілейос - "царський", "царствений".
Давид: походить від давньоєврейського імені Давид - "коханий".
Іван, Ян: сучасні варіанти давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий", від давньоіудейського Іоанн - "помилуваний Богом".
Макар: від давньогрецького Макаріос - "благословенний", "блаженний", "щасливий".
Павла: утворено від римського родового імені Paulus- "скромний", "малий", "незначний", "молодший".
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