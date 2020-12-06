Сьогодні власники 11 чоловічих імен відзначають свої іменини.

У православ'ї кожен день присвячений деяким святим і великомученикам. Тезки святих в день вшанування свого покровителя святкують іменини. Батьки обирають ім'я для дитини зі списку імен святих, яких згадують в день народження малюка. Тоді у новонародженого з'явиться Ангел-хранитель, який буде супроводжувати його по життю і захищати від бід і нещасть.

Чоловічі іменини 6 грудня

Олександр: від давньогрецького імені Александрос: алекс - "захищати" і андрос - "чоловік", "людина".

Олексій: від давньогрецького імені Алексіос - "захисник".

Борис: від старослов'янського імені Борислав - "борець", "славний у боротьбі".

Григорій: походить від давньогрецького грігорео - "не спати", "бути пильним".

Єлізар: форма давньоєврейського імені Елеазар - "Бог допоміг".

Іван, Ян: утворено від давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий", і від давньоіудейського Іоанн - "помилуваний Богом".

Митрофан: форма давньогрецького імені Метрофанес: метер - "мати" + файно - "показувати, являти".

Серафим: форма пізньолатинського імені Seraphinus, від давньоєврейського срафім - "вогненний".

Федір, Теодор: сучасна форма грецьких імен Теодорос і Феодорос - "дарований Богом", "Божий дар".

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Автор: Катерина Пулатова