Сьогодні іменини відзначають володарі 6 чоловічих і 2 жіночих імен.

У православ'ї існує традиція кожен день шанувати деяких святих і присвячувати день їх іменинам. Тезки святих в день іменин звертаються до свого небесного покровителя з проханнями про захист і молитвами. Іменини для християнина - це другий день народження, коли людина знаходить єдність з небесами. Сьогодні свої іменини відзначають власники 6 чоловічих і 2 жіночих імен. З цього списку можна вибрати ім'я для новонароджених.

Чоловічі іменини 6 лютого

Денис: форма давньогрецького імені Діонісіос - "належить богу Діонісу".

Іван, Ян: варіанти давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий", від давньоіудейського імені Іоанн - "помилуваний Богом".

Микола: утворено від давньогрецького імені Ніколаос - "переможець народів".

Павла: від римського родового імені Paulus - "скромний", "малий", "незначний", "молодший".

Тимофій: походить від грецького імені Тімотеос - "шануючий Бога".

Жіночі іменини 6 лютого

Оксана: походить від давньогрецького ксенос або ксеніа - "гостинна", "гостя", "мандрівниця", "чужа", "чужестранка".

Ксенія: варіант імені Оксана.

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Автор: Катерина Пулатова