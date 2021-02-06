У православ'ї існує традиція кожен день шанувати деяких святих і присвячувати день їх іменинам. Тезки святих в день іменин звертаються до свого небесного покровителя з проханнями про захист і молитвами. Іменини для християнина - це другий день народження, коли людина знаходить єдність з небесами. Сьогодні свої іменини відзначають власники 6 чоловічих і 2 жіночих імен. З цього списку можна вибрати ім'я для новонароджених.
Чоловічі іменини 6 лютого
Денис: форма давньогрецького імені Діонісіос - "належить богу Діонісу".
Іван, Ян: варіанти давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий", від давньоіудейського імені Іоанн - "помилуваний Богом".
Микола: утворено від давньогрецького імені Ніколаос - "переможець народів".
Павла: від римського родового імені Paulus - "скромний", "малий", "незначний", "молодший".
Тимофій: походить від грецького імені Тімотеос - "шануючий Бога".
Жіночі іменини 6 лютого
Оксана: походить від давньогрецького ксенос або ксеніа - "гостинна", "гостя", "мандрівниця", "чужа", "чужестранка".
Ксенія: варіант імені Оксана.
Вам також може бути цікаво:
- Вихідні в лютому: скільки будемо відпочивати в третій місяць зими
- Церковні свята в лютому: православний календар на місяць
- Подарунки хлопцеві на День святого Валентина-чим порадувати свою половинку
- Подарунки для дівчини на День святого Валентина-як порадувати кохану
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram