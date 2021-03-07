Іменини - це день шанування пам'яті святих і мучеників з певними іменами. Ці дні позначені в церковному календарі Святців. Багато батьків дотримуються Старої церковної традиції, за якою ім'я дитині дають з календаря Святців. Для цієї дитини нарікають одним з імен святих, яких шанують в день народження малюка.
Чоловічі іменини 7 березня
Андрій: походить від давньогрецького імені Андреас, від слова андрос - "чоловік", "людина", "мужній", "сміливий", "відважний".
Афанасій: утворено від давньогрецького імені Атанасіос, від слова атанатос - "безсмертний".
Віктор: від латинського слова victor - "переможець".
Володимир: від давньоруського імені Володимиръръ, що складається зі слів "володѣти" - володіти і "мир" - "великий правитель", "повелитель світу".
Вольдемар: від німецьких слів waltan - "управляти", "панувати" і maren - "відомий", "великий", тобто "знаменитий володар", німецький аналог імені Володимир.
Іван, Ян: сучасні варіанти давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий", від давньоіудейського імені Іоанн - "помилуваний Богом".
Йосип: від давньоєврейського імені Йосеф - "Яхве віддасть".
Михайло: від давньоєврейського імені Міхаель - "рівний Богу", "випрошений у Бога".
Микола: форма давньогрецького імені Ніколаос - "переможець народів".
Сергій: утворено від римського родового імені Sergius - "знатний", "високий".
Степан: від давньогрецького імені Стефанос - "вінок, вінець", "корона".
Федір, Теодор: сучасна форма грецького імені Теодорос (Феодорос) - "дарований Богом", "Божий дар".
Пилип: від давньогрецького імені Філіппос - "люблячий коней".
Жіночі іменини 7 березня
Аріна, Ірина: походить від давньогрецького імені Ейрене - "спокій", "мир", "спокій".
Варвара: від давньогрецького імені Барбара, від барбарос - "не говорить по-грецьки", "не грек", "чужоземний", а також "грубий", "жорстокий".
Єлизавета: походить від давньоєврейського імені Елішеба - "мій Бог - клятва", "шануюча Бога".
Парасковія: походить від давньогрецького імені Параскеве - "очікування", "приготування", "переддень суботнього свята (п'ятниця)".
Вам також може бути цікаво:
- Коли Великдень у 2021 році: дата великого християнського свята в Україні
- Великий піст 2021: дата початку і завершення, правила харчування
- Привітання з наступаючим 8 березня-Листівки і вірші до жіночого свята
- Вселенська батьківська субота: Як правильно поминати покійних, що можна і заборонено робити в цей день
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram