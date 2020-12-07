У православ'ї здавна заведено присвячувати кожен день в році певним іменам видатних святих. Власники їх імен відзначають свої іменини. Святкувати День ангела прийнято раз на рік - в той день вшанування святого, який найближче до Дня народження. Також зі списку іменин за день народження малюка віруючі батьки вибирають ім'я для дитини - це вважається хорошою прикметою.
Чоловічі іменини 7 грудня
Олександр: від давньогрецького імені Александрос - "людський захисник".
Олексій: форма давньогрецького імені Алексіос - "захисник".
Григорій: походить від давньогрецького грігорео - "не спати", "бути пильним".
Євген: утворено від давньогрецького імені Еугеніос, від слова еугенес - "благородний", "з хорошого роду".
Іван, Ян: форма давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий", від давньоіудейського Іоанн - "помилуваний Богом".
Марк: варіант грецького імені Маркос, від латинського слова marcus - "молоток".
Митрофан: походить від давньогрецького імені Метрофанес - "явище матері".
Михайло: утворено від давньоєврейського імені Міхаель - "подібний Богу", "випрошений у Бога".
Симон: у перекладі з давньоєврейської - "Бог почув".
Жіночі іменини 7 грудня
Августина: жіноча форма імені Августин, від римського імператорського титулу augustus- "величний", "найбільший".
Катерина: форма грецького імені Екатеріні, від давньогрецького слова катарос - "чиста", "непорочна".
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