Сьогодні відзначаються 10 чоловічих і 2 жіночих іменин.

У православ'ї здавна заведено присвячувати кожен день в році певним іменам видатних святих. Власники їх імен відзначають свої іменини. Святкувати День ангела прийнято раз на рік - в той день вшанування святого, який найближче до Дня народження. Також зі списку іменин за день народження малюка віруючі батьки вибирають ім'я для дитини - це вважається хорошою прикметою.

Чоловічі іменини 7 грудня

Олександр: від давньогрецького імені Александрос - "людський захисник".

Олексій: форма давньогрецького імені Алексіос - "захисник".

Григорій: походить від давньогрецького грігорео - "не спати", "бути пильним".

Євген: утворено від давньогрецького імені Еугеніос, від слова еугенес - "благородний", "з хорошого роду".

Іван, Ян: форма давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий", від давньоіудейського Іоанн - "помилуваний Богом".

Марк: варіант грецького імені Маркос, від латинського слова marcus - "молоток".

Митрофан: походить від давньогрецького імені Метрофанес - "явище матері".

Михайло: утворено від давньоєврейського імені Міхаель - "подібний Богу", "випрошений у Бога".

Симон: у перекладі з давньоєврейської - "Бог почув".

Жіночі іменини 7 грудня

Августина: жіноча форма імені Августин, від римського імператорського титулу augustus- "величний", "найбільший".

Катерина: форма грецького імені Екатеріні, від давньогрецького слова катарос - "чиста", "непорочна".

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Автор: Катерина Пулатова