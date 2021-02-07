Сьогодні православна церква згадує 12 імен святих.

Іменини - це духовний день народження людини, коли вона встановлює духовний зв'язок зі святим, на честь якого була названа. Вважається, що святий оберігає людей, які названі на честь нього, супроводжує їх по життю і захищає від хвороб і нещасть. Щоб у дитини з'явилося небесне заступництво, можна дати їй церковне ім'я. Хлопчика чи дівчинку називають ім'ям одного зі святих, яких шанує церква в день народження малюка.

Чоловічі іменини 7 лютого

Олександр: походить від давньогрецького імені Александрос, що складається зі слів алекс - "захищати" і андрос - "чоловік", "людина".

Анатолій: форма давньогрецького імені Анатоліос, від слова анатолі - "житель Анатолії", "східний", "схід", "схід сонця", "світанок".

Борис: утворено від старослов'янського імені Борислав - "борець", "славний у боротьбі", від тюркського бариш - "вигода".

Віталій: від римського родового імені Vitalis - "життєвий", "повний життя".

Володимир: походить від давньоруського імені Володимиръръ, від слів "володѣти" - володіти, і "мир" - "повелитель світу".

Вольдемар: від німецьких слів: waltan - "управляти", "панувати" і maren - "відомий", "великий", тобто "знаменитий володар", німецький аналог імені Володимир.

Григорій: від давньогрецького грігорео - "не спати", "бути пильним", "не сплячий".

Дмитро: утворено від давньогрецького імені Деметріос - "присвячений богині Деметрі", "землероб".

Петро: від давньогрецького імені Петрос - "камінь", "твердий", "надійний".

Степан: форма від давньогрецького імені Стефанос - "вінок", "вінець", "корона".

Фелікс: походить від латинського felix - "щасливий".

Пилип: від давньогрецького імені Філіпос - "люблячий коней".

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Автор: Катерина Пулатова